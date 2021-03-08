Şanlıurfa meclisinde gündem dünya kadınlar günü
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Şanlıurfa meclisinde gündem dünya kadınlar günü

08.03.2021 17:58 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:03
Şanlıurfa meclisinde gündem dünya kadınlar günü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Mart ayının ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Mart ayının ilk oturumunu gerçekleştirdi. İlk oturumun gündemi ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayının ilk oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleşti. Başkan Vekili Kaytan, mecliste kadın meclis üyelerine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün göndermiş olduğu hediyeleri takdim ederek meclis başladı. Mecliste açılış konuşması yapan Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk da tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü tebrik etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa meclisinde gündem dünya kadınlar günü
Şanlıurfa meclisinde gündem dünya kadınlar günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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