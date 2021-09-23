Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te "Avrupa Spor Haftası" etkinliği başladı

MALATYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Barajı kıyısında gerçekleştirilen etkinliğe, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Halfeti Kaymakamı Selin Sarı, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, sporcular ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren, düzenledikleri aktivitelerle her yaştan insanı bir araya getirerek hareket bilincini ve sağlıklı yaşam kültürünü oluşturmak istediklerini belirtti.

Sağlıklı yaşam için bölge halkını spora teşvik etmek amacıyla hafta kapsamında çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştireceklerini aktaran Eren, "Bugün burada sporcularımız kano, dalış ve jet ski gösterileriyle bizleri adeta büyüledi. Hepinizin nezdinde sporcularımızı gönülden kutluyor ve tebrik ediyorum. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri ile ülkemizin spor alanındaki mevcut potansiyelinin etkin kullanılması ve geliştirilmesi, Türkiye'nin bir spor ülkesi olarak konumlandırılması, gerçekleştirilecek sportif etkinliklerle ülkeler arasındaki en prestijli ülke olmasını hedeflemekteyiz." dedi.

Etkinlik kapsamında sporcular kano ve dalış etkinliği gerçekleştirdi. Hafta kapsamında il genelinde çeşitli aktiviteler yapılacağı belirtildi.

Kilis

Kilis'te gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, antrenörler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik öncesi konuşan Soytürk, sporun önemini belirtmek için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Teknolojinin gelişmesiyle spor imkanlarının azaldığına değinen Soytürk, "Her yere araçlarla gidiyoruz. İş yerlerimize, alışverişe yürüyerek gitsek ya da düzenli sporlar yapsak hem sağlığımız için hem de ekonomi için faydalı olacağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlara tavsiyemiz daha çok spor yapsınlar." dedi.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin alındığı yürüyüş etkinliği, Fıstıklı Park önünde başlayarak Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde son buldu.

Malatya

Malatya Yeşiltepe Sentetik Çim Sahası'nda düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özlem Pelitlioğlu, gerçekleştirilen etkinlikle spora ilginin daha fazla arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise yaşlısıyla genciyle herkesin spora dahil edilmesi gereken bir haftada olduklarını dile getirdi.

Avrupa Spor Haftası'nın dünyada 23-30 Eylül tarihleri arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle kutlandığını belirten Kayhan, hafta boyunca 81 ilde yaklaşık 250 spor branşında etkinliklerin devem edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Pelitlioğlu, Kayhan ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu etkinliğin startını verdi.

Etkinlik kapsamında halk oyunları, tekvando, cimnastik, dart, eksrim, atletizm ve badminton gösterileri yapıldı.