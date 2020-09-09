Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri

Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri
09.09.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:06

Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ayakta yolcu almanın yasaklandığı toplu taşıma araçlarını denetledi.

Araç içi kamera sistemiyle de takibi yapılan otobüs ve minibüsler, sahadaki ekiplerce de kontrol edildi.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi, genelgeye aykırı hareket edenlere cezai işlem uygulandı.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Toplu Taşıma Denetim Birimi ekipleri, kent merkezindeki otobüs duraklarında toplu taşıma araçlarını denetledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ayakta yolcu almanın yasaklandığı toplu taşıma araçlarını inceleyen ekipler, maske ve hijyen denetimi de yaptı.

Ekipler, sürücüleri ve yolcuları maske takmaları için uyardı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kentteki toplu ulaşım araçları denetlendi.

Araçlarda incelemelerde bulunan ekipler, hem şoförleri hem de yolcuları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurullara uyulmaları için uyardı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Sinan Akçıl Canan Ergüder
Spor Erol Bulut Erkan Kamat Eddie Newton Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 15:09:33. #1.14#
title