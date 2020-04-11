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Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri sürüyor

Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

11.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:36
Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri sürüyor

Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından güvenlik güçleri Şanlıurfa'da uygulama gerçekleştirdi.

Siverek ilçesinde kurallara uymayarak dışarı çıkan 8 kişiye, 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Uygulama sırasında polis ekipleri, reçetesini gösterip eczane arayan kişilere yardımcı olurken ekmek dağıtıcıları ve kurum çalışanlarının geçişine izin verdi.

Öte yandan, Vefa Sosyal Destek Grupları da kent genelinde sokağa çıkma yasağı gereği evinden çıkamayan kişilerin ekmek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Malatya

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 69 yaşındaki hasta, durumunda iyileşme olmasının ardından servise alındı.

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören kadın hastanın servise alındığı belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Hastanemizden güzel haberlerimiz var, 15 gündür yoğun bakımda tedavisini sağladığımız 69 yaşındaki Kovid-19 tanılı teyzemizi servise aldık. Bir süre gözetim altında tutacağımız hastamızı kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde sevenlerine kavuşturmayı düşünüyoruz. Evde kalan herkesle bu mutluluğu paylaşmak isteriz."

Hastanenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde ise yoğun bakım personelinin hastayı alkışlarla uğurlaması yer aldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kent merkezinde Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirleri inceledi.

Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde alınan tedbirlerin süreceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik ekmek dağıtımı belediye ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından devam ediyor. Şu anda herhangi bir sorun yok, sokağa çıkma yasağına uyuluyor. Yasal uygulamada herhangi bir problem yok." dedi.

Acil ihtiyacı olan kişilerin 112, 155 ve 156 nolu hatlara ulaşmasını isteyen Baruş, insanların kurallara uyarak evde kalması gerektiğini ifade etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de kırsal mahallelere sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Polis ekipleri de drone ile sokağa çıkma yasağı denetimini gerçekleştirdi.

Kilis

Kilis Belediyesi bünyesinde yer alan Gıda Bankasınca sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama bırakıldı.

Kilis Gençlik Merkezince üretilen yüz siperlikleri, kentte görev yapan güvenlik güçlerine dağıtıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kurallara uymayarak dışarı çıkan 20 kişiye, 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Kentte, Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma yasağı gereği evinden çıkamayan kişilerin ekmek ihtiyaçlarını karşıladı.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubunun ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiğini belirtti.

Gerekli malzemelerin ekiplerce temin edildiğini aktaran Gül, "Bebeklerimizin zorunu ihtiyaçlarını ekiplerimiz temin ediyor. Glutensiz ürünün önemini, en iyi ihtiyacı olanlar anlar. Onların da talepleri yerine getiriliyor. Ekibimize incelik gösterip yanında glutensiz tatlısını da ekleyen gönlü geniş esnafımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, pazarların açılmadığını hatırlatarak, "Pazarcı esnafımızdan, pazara çıkamadığı için bozulma ihtimali olan ürünü bulunan hemşehrilerimiz, bizimle irtibata geçsin lütfen, istiyorlarsa bütün ürünlerini satın alacağız. Tarım il Müd. 05308435252 Whatsap hattı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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