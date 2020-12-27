Sokak ve caddeler boş kaldı

Malatya Malatya'da kent merkezinde sessizlik hakim. Cadde ve sokakların boşaldığı kentte emniyet ekipleri, kavşak ile caddelerde denetim yaptı.

Boş cadde ve sokaklar

- Malatya

Malatya'da kent merkezinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokakların boşaldığı kentte emniyet ekipleri, kavşak ile caddelerde denetim yaptı.

Seyir halindeki araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik