Sokak ve caddeler boş kaldı
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Sokak ve caddeler boş kaldı

27.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:52

Malatya Malatya'da kent merkezinde sessizlik hakim. Cadde ve sokakların boşaldığı kentte emniyet ekipleri, kavşak ile caddelerde denetim yaptı.

Boş cadde ve sokaklar

- Malatya

Malatya'da kent merkezinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokakların boşaldığı kentte emniyet ekipleri, kavşak ile caddelerde denetim yaptı.

Seyir halindeki araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Sokak ve caddeler boş kaldı
Sokak ve caddeler boş kaldı
Sokak ve caddeler boş kaldı
Sokak ve caddeler boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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