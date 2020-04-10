Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri sürüyor Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek ve Hilvan ilçelerini ziyaret ederek buralarda alınan tedbirleri inceledi.

Kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla görüşen Vali Erin, tedbir kurallarına uygun olarak ziyaret ettiği vatandaş ve esnafa maske dağıttı.

Bu arada, Viranşehir Kaymakamlığı bünyesindeki Becerikli Kadınlar Merkezi'ndeki gönüllü kursiyerler, sağlık çalışanları ve sınır hattında görev yapan askerler için maske üretiyor.

Sosyal mesafeye ve hijyen şartlarına dikkat edilerek günlük 1500 maske üretimi yapılan atölyede, ihtiyaç duyulması durumunda üretim 5 bine kadar çıkarılabilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından da Akçakale ilçesinde araç dezenfekte istasyonu kuruldu.

Akçakale Belediyesi yanında kurulan istasyonda sürücüler araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte yaptırabiliyor.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı kişiler ile kurallara uymayanlara yönelik kent genelindeki uygulamalarını sürdürdü.

İdari para cezası uygulanan 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz, sıkıldığı için evden çıktığını ancak bir daha çıkmayacağını belirtti.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınına karşı semt pazarı esnafa ve vatandaşa eldiven ile maske dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da semt pazarlarında incelemede bulunarak hijyen ve sosyal mesafeyi koruma uyarısında bulundu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesine ait iş yerlerine ait kira alacaklarının ertelenmesi de kararlaştırıldı.

Kentte merkezinde bulunan Yeni Sebze ve Meyve Hali'nde bir araya gelen esnaf, halin giriş-çıkış yerlerinde ihtiyaç sahiplerine paketlenmiş şekilde sebze ve meyve dağıttı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da ilçe sakinlerine maske dağıtımına katıldı.

Kilis

Kilis'te tedbirler kapsamında belediye ekipleri, dezenfeksiyon çalışmalarına gece de ara vermeden devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de uygulama noktalarında durdurulan sürücü ve yolculara maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda bilgilendirme yapan ekipler, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.

Gaziantep

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteklik Polislik ekipleri, kentin yoğun olduğu yerlerde esnafı ve vatandaşları bilgilendirerek sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Bu arada, kentteki bir çocuk da Polis Haftası kapsamında yaptığı resmi balkondan kovayla sarkıtarak görev yapan ekiplere verdi.

Trafik ekiplerince şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıyan araçlara yönelik kontrollerde 3 sürücüye fazla yolcu taşımaktan işlem yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de kentin yoğun olduğu caddelerde yaptığı denetimlerde, kısıtlama tedbirine uyamayan 20 yaşın altındaki 3 kişiye idari işlem uyguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise evde kalan vatandaşlar için spor çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar, evlerinin balkonlarından site bahçesindeki spor hocalarının telkinlerine uygun şekilde egzersiz yaptı.

Şehitkamil Belediyesi ekipleri de pazar yerlerinde ücretsiz maske ve eldiven dağıtırken bölgeye eldiven ve maskeler için atık kutuları da yerleştirdi.

İslahiye ilçesinde ise karantina altına alınan 6 evde İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekvandocuları da "Evde kal" çağrısına uyarak internet üzerinden antrenmanlarını yapıyor.

Adıyaman

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de Vefa Destek Grubu'nda görevli öğretmenlerle birlikte 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürdü.

Adıyaman Belediyesi ise vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasına ara vermeden devam etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de berberler ve otobüs muavinlerinin de arasında olduğu toplam 10 bin kişi için kuru gıda kolisi dağıtımına başladı.

Merkez Dulkadiroğlu Belediyesi ise evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının kaldığı otelde dezenfeksiyon çalışmasında bulundu.

Andırın ilçesinde yaşayan Mehmet (65) ve eşi Sultan Tekerek (66) de Vefa Destek Grubu tarafından evlerinde teslim edilen yaşlılık maaşlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Destek Kampanyası'na bağışladı.

Mehmet Tekerek'in Altınboğa Mahallesi'nde yaşayan ablası Döndü Gümüş ise kampanyaya emekli maaşının 1000 lirasıyla destek verdi.

Maaşının geri kalanıyla da geçimlerini sağlayacaklarını aktaran Gümüş, "Devletimize, milletimize feda olsun." dedi.

Kaynak: AA