ŞANLIURFA - Mağaralar bölgesine operasyon: 29 gözaltı
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ŞANLIURFA - Mağaralar bölgesine operasyon: 29 gözaltı

06.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:55

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan mağaralar bölgesine düzenlenen operasyonda, 8 ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı malzemeler ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan mağaralar bölgesine düzenlenen operasyonda, 8 ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı malzemeler ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerinde bulunan mağaralar ile 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dağlık alandaki mağaralara giden caddelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, demir kapılarla kapatılan bazı mağaralara özel harekat ekipleri "koçbaşı" kullanarak girdi. Bu mağaralarda oturma alanları, masalar ve kumar oynatma düzenekleri bulundu.

Drone desteği verilen ve 200 polisin katıldığı operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 180 mermi, 5 kesici alet, 10 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 63 uyuşturucu hap, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda eşya ve kumar oynatma malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ŞANLIURFA - Mağaralar bölgesine operasyon: 29 gözaltı
ŞANLIURFA - Mağaralar bölgesine operasyon: 29 gözaltı
ŞANLIURFA - Mağaralar bölgesine operasyon: 29 gözaltı
ŞANLIURFA - Mağaralar bölgesine operasyon: 29 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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