ŞANLIURFA - Lojistik deposunda yangın (3)
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ŞANLIURFA - Lojistik deposunda yangın (3)

10.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:26

Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen depodaki yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

ŞANLIURFA - Lojistik deposunda yangın (3)
ŞANLIURFA - Lojistik deposunda yangın (3)
ŞANLIURFA - Lojistik deposunda yangın (3)
ŞANLIURFA - Lojistik deposunda yangın (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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