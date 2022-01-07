ŞANLIURFA - Kurtulmuş: "Türkiye kendi milli uçağını yapacak ve bu alanda dünyada rekabet eden öncü ülkelerden birisi haline gelecek" - Haberler
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ŞANLIURFA - Kurtulmuş: "Türkiye kendi milli uçağını yapacak ve bu alanda dünyada rekabet eden öncü ülkelerden birisi haline gelecek"

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ŞANLIURFA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ŞANLIURFA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. (1)

ŞANLIURFA - Kurtulmuş: Türkiye kendi milli uçağını yapacak ve bu alanda dünyada rekabet eden öncü ülkelerden birisi haline gelecek

ŞANLIURFA - Kurtulmuş: Türkiye kendi milli uçağını yapacak ve bu alanda dünyada rekabet eden öncü ülkelerden birisi haline gelecek

ŞANLIURFA - Kurtulmuş: Türkiye kendi milli uçağını yapacak ve bu alanda dünyada rekabet eden öncü ülkelerden birisi haline gelecek

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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