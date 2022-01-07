ŞANLIURFA - Kurtulmuş: "Türkiye kendi milli uçağını yapacak ve bu alanda dünyada rekabet eden öncü ülkelerden birisi haline gelecek"
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ŞANLIURFA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ŞANLIURFA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. (1)