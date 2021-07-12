Şanlıurfa kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Şanlıurfa kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Şanlıurfa oldu. Peki, Şanlıurfa kurban kesim yerleri nerededir? Şanlıurfa kurban satış noktaları belli oldu mu? Şanlıurfa kurbanlık kesim bölgeleri! Şanlıurfa'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Şanlıurfa kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Şanlıurfa kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Şanlıurfa kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Şanlıurfa kurbanlık kesim yerleri 2021! Şanlıurfa kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

ŞANLIURFA KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Şanlıurfa kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

KURBAN KESİM YERİ - SURUÇ YOLU ÜZERİ SU DEPOSU YANI AKÇAKALE/ŞANLIURFA - (0414 )411 20 61

KURBAN KESİM YERİ - HALEP YOLU ÜZERİ TIR GARAJI AKÇAKALE/ŞANLIURFA - (0414 )411 20 61

BİRECİK MEZBAHANESİ - CUMHURİYET MAH. GÖZBAHÇELER MEVKİİ HAYVAN PAZARI YANI - 0414 652 83 83

BİRECİK MEZBAHANESİ - CUMHURİYET MAH. GÖZBAHÇELER MEVKİİ HAYVAN PAZARI YANI - 04146528383

BELEDİYE MEZBAHANESİ - HASTAHANE CAD. BOZOVA/ ŞANLIURFA - 04147115012

ŞANLIURFA/ HALFETİ BELEDİYESİ MEZBAHANESİ - SİYAHGÜL MAHALLESİ ESKİ AFET KONUTLARI MEVKİ HALFETİ/ ŞANLIURFA - 04147511420

ESKİ PAZAR YERİ (GEÇİCİ KURBAN KESİM YERİ) - YENİ MH.BELEDİYE PAZAR YERİ - 04146812007

BELEDİYE YENİ SEMT PAZARI - YENİ MH.YUVACALI YOLU. - 4146812007

BELEDİYE MEZBAHANESİ. - BAĞLAR MH.AFET EVLERİ MEVKİ - 4146812007

YENİ HAYVAN PAZARI - HAYRİYE MAH. 59. SOKAK - 0533.153 07 30

SURUÇ BELEDİYESİ HAYVAN KESİM MEZBAHANESİ - BARIŞ MAHALLESİ ARABAN SOKAK (BELEDİYE HAYVAN KESİM MEZBAHANESİ) SURUÇ-ŞANLIURFA - 04146118074

ALİGÖR MAHALLESİ - ALİGÖR MAHALLESİ ESKİ BELEDİYENİN ÖN TARAFINDAKİ BOŞ ARSA SURUÇ/ŞANLIURFA - 04146118074

VİRANŞEHİR HAYVAN ALIM-SATIM YERİ - ŞIRNAK MAH. - 04145113162

HARRAN BELEDİYESİ ARAÇ PARKI - CUMHURİYET MAHALLESİ NO 3 - 414 441 20 75

BELEDİYE HİZMET BİNASI ARAÇ PARKI - CUMHURİYET MAH. NO: 3 - 0414 441 20 75

BİNALARIN ALANLARI. - BİNALARIN KENDİ BAHÇELERİNDEKİ MÜSAİT ALANLARI - 04143131919

TÜM OTO VE HALI YIKAMA İŞ YERLERİ - TÜM OTO VE HALI YIKAMA İŞ YERLERİ - 04143131919

YENİCE SEMT PAZARI - YENİCE MAHALLESİ 3991. SOKAK EYYÜBİYE/ŞANLIURFA - 04143131919

EYÜPKENT SEMT PAZARI - EYÜPKENT MAHALLESİ 3962. SOKAK SEMT PAZARI YERİ EYYÜBİYE/ŞANLIURFA - 04143131919

ELEKTRİK TRAFOSU KUZEYİ BOŞ ALAN - DİREKLİ MAHALLESİ SSK CADDESİ SONU, ELEKTRİK TRAFOSU KUZEYİ BOŞ ALAN EYYÜBİYE/ŞANLIURFA - 04143131919

YENİ HAYVAN PAZARI - YENİCE MAHALLESİ TOKİ ÇEVRE YOLU EYYÜBİYE/ŞANLIURFA - 04143131919

BUHARA SEMT PAZARI - BUHARA MAHALLESİ SORO İMAM TAZİYE EVİ YANI EYYÜBİYE/ŞANLIURFA - 04143131919

TOKİ SEMT PAZARI - TOKİ KONUTLARI CAMİİ YANI SEMT PAZARI YANI EYYÜBİYE/ŞANLIURFA - 04143131919

YENİ HAYVAN PAZARI - BÜYÜKŞEHİR MEZBAHANESİ - 04143191919

BATIKENT MAHALLESİ - ÇARŞAMBA PAZARI YERİ - 04143191919

OTOPARKLAR - KESİME UYGUN ALANLAR - 04143191919

SEMERKAND VAKFI - GÖKTEPE MAHALLESİ GÖKTEPE SOKAK - 123123123

SIRRIN MH. - SIRRIN MH.SIRRIN İLKÖĞRETİM OKULU K.DOĞUSUNDA BULUNAN BOŞ ALAN (CEMEVİ BİTİŞİĞİ) - 444 22 63

YEŞİLDİREK MH. - YEŞİL DİREK MH.PERŞEMBE SEMT PAZARI - 444 22 63-

TÜM OTO HALI YIKAMA İŞ YERLERİ - TÜM OTO HALI YIKAMA İŞ YERLERİ - 444 22 63.

YENİŞHİR MH. - YENİŞEHİR VATAN İLKÖĞRETİM OKULU YANI (C.TESİ SEMT PAZARI YERİ) - 444 22 63

İPEKYOLU MH. - İPEK YOL MH.DAVUT ZEKİ AKPINAR LİSESİ ARKASI 2346.SK İPEKYOL SAĞLŞIK OCAĞI YERİ KARŞISI ÇAKMAK 4.APT.KARŞISI MÜSAİT BOŞ ALAN - 444 22 63

SANCAKTAR MH. - SANCAKTAR MH.ŞARAP FABRİKASI YANI TOBB LİSESİ BATISI MUSAİT BOŞ ALAN - 444 22 63

SÜLEYMANİYE MH. - SÜLEYMANİYE MH. SÜLEYMANİYE MH.SABİT PAZAR YERİ - 444 22 63

ERTUĞRUL GAZİ MH. - ERTUĞRUL GAZİ MH.338.SK.RESULULLAH CAMİ YANI MUSAİT BOŞ ALAN PAZAR YERİ - 444 22 63

AHMET YESEVİ MH. - AHMET YESEVİ MH.AÇIKSU CAD.SONU BOŞ ARAZİ. MÜSAİT BOŞ ALAN SEMT PAZARI YERİ - 444 22 63

DEVTEŞTİ MH. - DEVTEŞTİ MH.MEHMET GÜNEŞ ÇORBA EVİ KARŞISI HALI SAHA YANI BOŞ ALAN - 444 22 63

YEŞİLDİREK MH. - YEŞİLDİREK MH. KARAYOLLARI YANI HALI SAHA BİTİŞİĞİ MÜSAİT BOŞ ALAN YEŞİLDİREK MH.MUHTARLIĞI KARŞISI - 444 22 63

BİNALARIN KENDİ BAHÇELERİNDEKİ MÜSAİT ALANLARI - BİNALARIN KENDİ BAHÇELERİNDEKİ MÜSAİT ALANLARI - 444 22 63

ERTUĞRUL GAZİ MH. - TURGUT ÖZAL PARKI YANINDAKİ PAZAR YERİ - 444 22 63

KESİM YERİ - ÇEVİK KUVVET BÖLGESİ (KAZANCI BEDİH PARKI YANI KAPALI PAZARTESİ PAZAR YERİ)4002 SOK - 0 (414) 347 72 38

KESİM YERİ - ATAKENT MH. MEHMET GÜNEŞ SİTESİ ARKASI SEMT PAZARI 6089 SK. - 0 (414) 347 72 38

KESİM YERİ - AKPİYAR MAH. 4052 SOK.ÇARŞAMBA KAPALI SEMT PAZARI YERİ - 0 (414) 347 72 38

KESİM YERİ - NARLIKUYU MAH. YENİ SEMT PAZAR YERİ 1142 SOK - 0 (414) 347 72 38

KESİM YERİ - SEYRANTEPE MAH. MAŞUK TOKİ PİRİ REİS İLKÖĞRETİM OKULU ARKASINDAKİ SEMT PAZARI - 0 (414) 347 72 38

KESİM YERİ - ÇANKAYA MH. 2007 SK. 35 MT. YOL ÜZERİ KAPALI KÜÇÜK CUMA PAZAR YERİ - 0 (414) 347 72 38

KESİM YERİ - ALİ BABA ALİ BABA MH. KAPALI PAZARTESİ PAZAR YERİ ( HAMAMIN ÜSTÜ ) - 0 (414) 347 72 38

KESİM YERİ - DOĞUKENT MH. 1232 SK. GÜZELŞEHİR KAPALI PERŞEMBE PAZAR YERİ - 0 (414) 347 72 38

KESİM YERİ - ŞENEVLER MH. 6132 SK. KAPALI CUMA 1. VE 2. PAZAR YERİ 6129 SOK. - 0 (414) 347 72 38

KESİM YERİ - AKPIYAR MAH. KAPALI CUMARTESİ PAZAR YERİ CAD. - 0 (414) 347 72 38

KESİM YERİ - BATIKENT MH. 4320 CD. MAKİNE İKMAL FUAR ALANI ARKA KISMI KARAKÖPRÜ - ŞANLIURFA - 0 (414) 347 72 38

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANLIURFA KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

KURBAN SATIŞ YERİ - HALEP YOLU ÜZERİ ESKİ TIR GARAJI AKÇAKALE/ŞANLIURFA - (0414 ) 411 20 61

KURBAN SATIŞ YERİ - SURUÇ YOLU ÜZERİ ESKİ SU DEPOSU YANI AKÇAKALE/ŞANLIURFA - (0414) 411 20 61

BİRECİK KURBAN SATIŞ YERİ - CUMHURİYET MAH. GÖZBAHÇELER MEVKİİ DEVLET HASTANESİ YANI - 0414 652 83 83

BİRECİK KURBAN SATIŞ YERİ - CUMHURİYET MAH. GÖZBAHÇELER MEVKİİ DEVLET HASTANESİ YANI - 04146528383

ESKİ ZİRAİ DONATIM SAHA ALANI - YEŞİLOVA MAH. ZİRAİ DONATIM CAD. MERKEZ ARUSOĞLU CAMİİ KARŞISI NO: 10 BOZOVA/ŞANLIURFA - 0414 711 5012

PAZAR YERİ - KARAOTLAK MAH. ARĞIL YOLU ÜZERİ - 04147511420

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - KARACURUN MH.KEPİRHİSAR YOLU HİLVAN - 04146812007

YENİ HAYVAN PAZARI - HAYRİYE MAH. 59. SOKAK - 0533.153 07 30

SURUÇ BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI - BARIŞ MAHALLESİ ARABAN SOKAK (BELEDİYE HAYVAN PAZARI) SURUÇ/ŞANLIURFA - 04146118074

SURUÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ARKA BOŞLUĞU - SURUÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNİN ARKASINDAKİ BOŞ ARSA/SURUÇ - 05437164564

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ-HAYVAN PAZARI (MAZAT) - ŞIRNAK MAH. DİYARBAKIR YOLU ÜZERİ 3. KM KADOİL PETROL YANI - (0414) 511 30 81

CEYLANPINAR BELEDİYESİ CANLI HAYVAN PAZARI - TOKİ KAVŞAĞI - 04144714005

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - BELEDİYE HAYVAN PAZARI - 4144714005

MÜFTÜLÜK HİZMET BİNASI KARŞISI BOŞ ALAN - SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLESİ - 0414 441 20 75

MÜFTÜLÜK HİZMET BİNASI KARŞISINDAKİ BOŞ ARAZİ - SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLESİ 1. SOK 13/1 - 4144412077

MANCE MH. - MANCE MAH. YAKUP KALFA İ.Ö. OKULU KARŞISI BOŞ ALAN - 04143131919

HALEPLİBAHÇE - BUHARA MH. ZEYTİNLİK OTOPARK ARKASI EYYÜBİYE/ŞANLIURFA - 04143131919

SSK - SSK CADDESİ SONU, ELEKTRİK TRAFOSU KUZEYİ BOŞ ALAN EYYÜBİYE ŞANLIURFA - 04143131919

EYYÜP PEYGAMBER MAKAMI YANI - EYYÜP PEYGAMBER MAHALLESİ EYYÜP PEYGAMBER CADDESİ EYYÜP PEYGAMBER MAKAMI DOĞUSU BOŞ ALAN EYYÜBİYE/ŞANLIURFA - 04143131919

YENİ HAYVAN PAZARI - ŞAHİNLER MAHALLESİ YENİ HAYVAN PAZARI EYYÜBİYE/ŞANLIURFA - 04143131919

YEŞİLDİREK MH. - YEŞİLDİREK MH.KARAYOLLARI YANI HALI SAHA BİTİŞİĞİ, MÜSAİT BOŞ ALANI(YEŞİLDİREK MAHALLE MUHTARLIĞI KARŞISI) - 05439176363

DEVTEŞTİ MAH. - DEVTEŞTİ MAH.ŞANLIURFA RABİA HATUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KARŞISINDAKİ BOŞ ALAN - 05439176363

KARŞIYAKA MH. - SIRRIN KARŞIYAKA MH. ÇEVREYOLU OPET PETROLÜNÜN YAN TARAFINDAKİ BOŞ ALAN - 05439176363

KAMBERİYE MH. - KAMBERİYE MH.ESKİ İTFAİYE MERKEZİ YERİ - 05439176363

SIRRIN - SIRRIN MH.SIRRIN İLKÖĞRETİM OKULU K.DOĞUSUNDA BULUNAN BOŞ ALAN(CEMEVİ BİTİŞİĞİ) - 05439176363

SATIŞ YERİ - BATIKENT MH. 4320 CD. MAKİNE İKMAL FUAR ALANI ARKA KISMI KARAKÖPRÜ - ŞANLIURFA - 0 (414) 347 72 38

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.