ŞANLIURFA Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
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ŞANLIURFA Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

21.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:51

Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştıŞANLIURFA'da, Aziz Ç.?nin, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüler, tepki topladı.

Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

ŞANLIURFA'da, Aziz Ç.?nin, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüler, tepki topladı. Tepkiler üzerine Aziz Ç., görüntüleri kaldırdı.

Aziz Ç., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp, sigara içirdiği ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok dedi.

Güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili başlattığı belirtildi.

ŞANLIURFA Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
ŞANLIURFA Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
ŞANLIURFA Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
ŞANLIURFA Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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