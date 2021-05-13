ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek
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ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da ramazan bayramlarında misafirlere ikram edilmek üzere arefe günü akşam evlerde hazırlanan kuzu içi pilav ve zerde yemeği geleneği bu bayramda Haliliye Belediyesi tarafından sürdürülecek.

Şanlıurfa'da ramazan bayramlarında misafirlere ikram edilmek üzere arefe günü akşam evlerde hazırlanan kuzu içi pilav ve zerde yemeği geleneği bu bayramda Haliliye Belediyesi tarafından sürdürülecek.

Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla ülke çapında ün yapan gastronomi kenti Şanlıurfa'da, özel günlerin vazgeçilmez yemeği olan kuzu içi pilav ve zerde, ramazanın son gününde bayramda gelecek misafirlere ikram edilmek üzere evlerde kadınlar tarafından hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu bayramda evlerine misafir kabul edemeyecek olan Şanlıurfalılar, geleneksel bayram yemeğine bu sene ara vermek zorunda kaldı.

"Geleneğimizi yaşatmak için 4 bin kişilik bayram yemeği dağıtacağız"

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AA muhabirine, tam kapanma sürecinde vatandaşların sağlıkları için evde kaldıklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın geleneksel yemeği olan kuzu içi pilav ve zerde yemeğinin her ramazan bayramında evlerde yapıldığını ve misafirlere ikram edildiğini anımsatan Canpolat, şöyle konuştu:

"Haliliye Belediyesi olarak geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi ve yemeklerimizi yaşatabilmek ve tescillerini yapmak için çaba harcıyoruz. Kentimizde geleneksel olarak ramazan bayramlarında ikram edilmek üzere özellikle ailenin büyükleri tarafından evlerde bir gün önceden yapılan kuzu içi pilav ve zerde, bayram namazından sonra evlere gelen akraba ve misafirlere ikram edilirdi. Bu bayramda vatandaşlarımız pandemiden dolayı evlerinden çıkamadığı için bu geleneğimizi bu sene gerçekleştiremiyorlar. Vatandaşlarımızı bu geleneklerimizden mahrum bırakmamak için 4 bin kişilik kuzu içi pilav ve zerde ikramında bulunacağız."

Geleneksel bayram yemeğinin belediyeye ait AŞ evinde ustalar tarafından bir gün önceden yapılmaya başlandığını aktaran Canpolat, "Arefe günü yapımına başladığımız geleneksel yemeğimizi vatandaşlarımızın evlerine götürerek teslim edeceğiz. Bu vesileyle hem evde kalan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz hem de geleneğimizin devam etmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek
ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek
ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek
ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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