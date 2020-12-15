ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir yudum nefesin ne kadar kıymetli olduğunu şu anda anlıyoruz"

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu anladıklarını belirterek, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu anladıklarını belirterek, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı.

Canpolat, AA muhabirine, annesinde Kovid-19 semptomları görülmesi üzerine doktora götürdüğünü ve bu sırada kendisinde oluşan bel ve eklem ağrıları nedeniyle test yaptırdığını söyledi.

Tomografi sonuçlarında ciğerlerinde bir problem olmadığını ancak yaptığı test sonucunun ise pozitif çıktığını anlatan Canpolat, evde ve hastanede gördüğü 15 günlük tedavinin ardından hastalığı yendiğini aktardı.

Canpolat, bel ve eklem ağrılarının ardından semptomların arttığını anlatarak, "İlk semptom olarak ağız kuruluğu, baş ağrısı, bel ağrısı, eklem ağrısıyla başlıyor. İnsan kendisini halsiz ve yorgun hissediyor sanki kemikleri kırılmış gibi. Sonrasında hekimlerimizin tavsiye ettiği ilaçlara başladık." dedi.

"Annem maalesef yoğun bakımda"

Mehmet Canpolat, annesinin de testinin pozitif çıktığını ve hastanede birlikte tedavilerinin sürdüğünü anlatarak, "Hastanede annemle birlikte kaldım, sonuçta ikimizde pozitiftik ve kendisine bakmamız lazımdı. Şu anda annem 67 yaşında ve 100 kilogramın üzerinde, çok ciddi bir kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen şu anda maalesef yoğun bakımda entübe bir şekilde hastalıkla mücadele ediyor. Tüm vatandaşlarımızdan bütün hastalarımız için dua talep ediyorum, inşallah annem de yenecek bu hastalığı." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede erken müdahalenin büyük önem taşıdığını anlatan Canpolat, koronavirüs semptomu hisseden kişilerden bir an önce hastaneye başvurması istedi.

"Bilinçli bir şekilde hareket etmeliyiz"

Canpolat, kendisinin erken teşhis sayesinde hastalığı diğer hastalara göre daha rahat geçirdiğini belirterek, "Bizler belki erken teşhis, tedavi olmasaydık çok ciddi, daha ağır ölümcül vakalara doğru gidebilirdik. Ben insanlarımızdan bilinçli bir şekilde hareket etmelerini istiyorum. Orada birçok hastayı gördük, görmeye devam ediyoruz. Bir yudum nefesin ne kadar kıymetli olduğunu şu anda anlıyoruz. Allah'ın bize bahşettiği bir yudum nefesin, akciğerin ne kadar kıymetli olduğunu anlamak çok çok önemli. Ben bütün sigara içen vatandaşların sistemli bir şekilde hekimlerin kontrolünde sigarayı bırakmalarını rica ediyorum." dedi.

Tüm vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kendilerini Kovid-19 virüsünden korumalarının isteyen Canpolat, görevlerini büyük bir özveriyle yapan sağlık çalışanlarına hassasiyetleri için teşekkür etti.

Canpolat, yerel yönetimler olarak vatandaşların gerekli kurallara uyması, ortamların hijyenik hale getirilmesi için büyük gayret içerisinde olduklarını anlatarak, toplumun bilinçli ve ortak hareket etmesi durumunda salgınla mücadelenin başarıyla sonuçlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan