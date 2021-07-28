ŞANLIURFA - Kovid-19'a karşı aşılama oranının artırılması için toplantılar düzenleniyor
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ŞANLIURFA - Kovid-19'a karşı aşılama oranının artırılması için toplantılar düzenleniyor

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama oranının arttırılması için toplantılar düzenlenmeye devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama oranının arttırılması için toplantılar düzenlenmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Yardımcısı ve Siverek Kaymakamı Vekili Mustafa Akın, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda merkez ve kırsalda bulunan okul idarecileriyle bir araya geldi.

Toplantıda öğrencilerin ailelerinin aşıya teşvik edilmesi ele alındı.

Akın toplantıda yaptığı konuşmada, aşılanan kişi sayısını arttırmanın önemini vurguladı.

Siverek'te vaka sayısının temmuz ayında çok fazla arttığını belirten Akın, "Vaka sayısında yukarı yönlü ve hızlı bir artış olduğunu, bunun yanında hastaneye yatışlarda ise 5 kat artış olduğunu görüyoruz. Bu noktada aşılamanın önemi bir kat daha artıyor. Koronavirüs ile mücadelede en etkili silahın şu aşamada aşı olduğunu görüyoruz. Bu konuda siz değerli öğretmenlerimizin de mücadeleye destek vermenizi istiyoruz. Öğrencilerinizin velileriyle yaptığınız görüşmelerde aşıya teşvik edin ki çocuklarımız eğitimlerine devam edebilsin." dedi.

Akın'ın konuşmasının ardından söz alan öğretmenler, aşılama oranın arttırılmasına yönelik önerilerde bulundu.

Öğretmenlerin aşıyla ilgili sorularını ise İlçe Sağlık Müdürü Osman Güzen cevapladı.

ŞANLIURFA - Kovid-19'a karşı aşılama oranının artırılması için toplantılar düzenleniyor
ŞANLIURFA - Kovid-19'a karşı aşılama oranının artırılması için toplantılar düzenleniyor
ŞANLIURFA - Kovid-19'a karşı aşılama oranının artırılması için toplantılar düzenleniyor
ŞANLIURFA - Kovid-19'a karşı aşılama oranının artırılması için toplantılar düzenleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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