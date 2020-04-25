ŞANLIURFA Köpek saldırısı sonucu ölen 2 yaşındaki Davut toprağa verildi Köpek saldırısı sonucu ölen 2 yaşındaki Davut toprağa verildiŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan ve 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 2 yaşındaki Davut Sana gözyaşları arasında toprağa verildi.

Köpek saldırısı sonucu ölen 2 yaşındaki Davut toprağa verildi

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan ve 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 2 yaşındaki Davut Sana gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hürriyet Mahallesi'nde 13 Nisan günü meydana gelen olayda, evlerinin önünde oynayan Berat Albayrak, Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, Davut Sana, Miran İçten ve Havva Kaçan isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan çocuklar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste müdahale edilen çocuklardan ağır durumda olan 3'ü, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

Köpeklerin arasında kalan ve yüzü ile vücudunda derin yaralar oluşan Davut Sana, saldırıdan 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Davut'un cenazesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle az sayıda yakını ve Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci'nin katıldığı cenaze töreni ile Viranşehir Belediye Mezarlığı'nda, toprağa verildi.

Kaynak: DHA