Şanlıurfa-kızılay'dan, telabyad'daki 1500 suriyeli aileye yardım

15.10.2019 18:16

Türk Kızılayı tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden arındırılan Telabyad'da bulunan 1500 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu.

Öğle saatlerinde sınırı geçerek Telabyad'a ulaşan Kızılay ekibi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, hijyen malzemesi ve battaniye yardımında bulundu. Kentin farklı semtlerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Kızılay görevlilerine Telabyad'da bulunan siviller ekmeğe ihtiyaç duyduklarını iletti. Bunun üzerine tespit edilen bir fırında ekmek yapılarak ücretsiz dağıtılması için çalışma başlatıldı ve bu doğrultuda Telabyad'a 25 ton un takviyesi yapıldı.

Telabyad sakinleri kendilerini teröristlerden kurtardığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını söylerken, yardımdan ötürü de Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA