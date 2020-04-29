ŞANLIURFA-Kepçenin dereye devrilme anı kamerada Kepçenin dereye devrilme anı kameradaŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, paletli kepçe 15 metre yükseklikten dereye devrildi.

Kepçenin dereye devrilme anı kamerada

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, paletli kepçe 15 metre yükseklikten dereye devrildi. Kepçenin operatörü, olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, Viranşehir'in Elbeğendi Mahallesi'nde meydana geldi. Operatör Erdal Zencirci'nin kullandığı paletli kepçe, dere kenarında düzenleme çalışması yapılırken zemindeki kayaların yerinden oynamasıyla kaymaya başladı. 15 metre yükseklikten sürüklenen kepçe, dereye devrildi. Kayalıklardan dereye devrilen kepçenin operatörünü kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Kepçenin altında kalan Zencirci, kendi imkanları ile bulunduğu yerden çıktı. Zencirci'nin kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay sırasında yaşanan panik ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA