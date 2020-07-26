ŞANLIURFA Kayıp taksi şoförü, tabancayla öldürülmüş halde bulundu
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ŞANLIURFA Kayıp taksi şoförü, tabancayla öldürülmüş halde bulundu

Kayıp taksi şoförü, tabancayla öldürülmüş halde bulunduŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde dünden beri aranan kayıp taksi şoförü Hasan Öden (40), metruk bir evde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

26.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:08

Kayıp taksi şoförü, tabancayla öldürülmüş halde bulundu

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde dünden beri aranan kayıp taksi şoförü Hasan Öden (40), metruk bir evde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

Viranşehir'de taksi şoförlüğü yapan Hasan Öden'den dünden beri haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, öğle saatlerinde Şırnak Mahallesi'ndeki metruk bir evde Öden'in tabancayla öldürülmüş cansız bedenini buldu. Öden'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hasan Öden'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA Kayıp taksi şoförü, tabancayla öldürülmüş halde bulundu

Kaynak: DHA

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