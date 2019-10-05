05.10.2019 18:02

Şanlıurfa Kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı

Şanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

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ŞANLIURFA,(DHA)

Kaynak: DHA