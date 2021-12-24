ŞANLIURFA - Karısını silahla öldüren kişi intihar etti (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Karısını silahla öldüren kişi intihar etti (2)

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki 23 No'lu Yenice Aile Sağlık Merkezi'ne 6 aylık bebeğini aşıya götüren M.B. ile kocası M.Ş.B, merkezin bahçesinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş.B, tabancayla karısına ateş açtıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.Ş.B. ile eşi M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, çiftin 6 aylık bebekleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

ŞANLIURFA - Karısını silahla öldüren kişi intihar etti (2)

ŞANLIURFA - Karısını silahla öldüren kişi intihar etti (2)

ŞANLIURFA - Karısını silahla öldüren kişi intihar etti (2)

Cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Yerdeki kadına defalarca ateş etmiş

Cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Yerdeki kadına defalarca ateş etmiş

 EŞİNİ ÖLDÜRÜP, AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

 Son dakika haberleri! AVUKAT HÜSEYİN ERSAN ALİOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TAKİPSİZLİK

Son dakika haberleri! AVUKAT HÜSEYİN ERSAN ALİOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TAKİPSİZLİK

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title