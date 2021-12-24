ŞANLIURFA - Karısını silahla öldüren kişi intihar etti (2)

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki 23 No'lu Yenice Aile Sağlık Merkezi'ne 6 aylık bebeğini aşıya götüren M.B. ile kocası M.Ş.B, merkezin bahçesinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş.B, tabancayla karısına ateş açtıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.Ş.B. ile eşi M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, çiftin 6 aylık bebekleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.