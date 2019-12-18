Şanlıurfa kanala düşen genç boğuldu
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Şanlıurfa kanala düşen genç boğuldu

Kanal düşen genç boğulduŞanlıurfa'da arkadaşlarıyla dolaşırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen Ahmet Elçi (24), boğularak hayatını kaybetti.

18.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:00
Şanlıurfa kanala düşen genç boğuldu

Kanal düşen genç boğuldu

'da arkadaşlarıyla dolaşırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen Ahmet Elçi (24), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı kenarında gezen Ahmet Elçi, dengesini kaybederek suya düştü. Kanala düşen Elçi, kısa süre içerisinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen dalgıç polisleri, 2 saatlik çalışma sonucu Ahmet Elçi'nin cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Elçi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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