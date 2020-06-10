ŞANLIURFA Kahvehanede oturanların masasına 'yılan' düştü
Kahvehanede oturanların masasına 'yılan' düştüŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kahvehane bahçesinde oturanların masasına, ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düştü.
10.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:37
Kahvehanede oturanların masasına 'yılan' düştü
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kahvehane bahçesinde oturanların masasına, ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düştü. Yılan, Fırat Nehri'ne bırakıldı.
Merkez Mahallesi'ndeki kahvehanenin bahçesinde oturanların önündeki masaya, ağaçtan yılan düştü. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı görenler, korkuyla kaçtı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen yılan güçlükle yakalanıp, Fırat Nehri'ne bırakıldı.
Kaynak: DHA