ŞANLIURFA Kahvehanede oturanların masasına 'yılan' düştü
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ŞANLIURFA Kahvehanede oturanların masasına 'yılan' düştü

Kahvehanede oturanların masasına 'yılan' düştüŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kahvehane bahçesinde oturanların masasına, ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düştü.

10.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:37

Kahvehanede oturanların masasına 'yılan' düştü

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kahvehane bahçesinde oturanların masasına, ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düştü. Yılan, Fırat Nehri'ne bırakıldı.

Merkez Mahallesi'ndeki kahvehanenin bahçesinde oturanların önündeki masaya, ağaçtan yılan düştü. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı görenler, korkuyla kaçtı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen yılan güçlükle yakalanıp, Fırat Nehri'ne bırakıldı.

ŞANLIURFA Kahvehanede oturanların masasına 'yılan' düştü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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