ŞANLIURFA KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİNDE EKİPLERE TAŞLI VE SOPALI SALDIRI: 3 YARALI
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ŞANLIURFA KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİNDE EKİPLERE TAŞLI VE SOPALI SALDIRI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, kaçak elektrik denetimine çıkan ekipler, kendilerine tepki gösteren mahallelinin taşlı ve sopalı saldırısına uğradı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, kaçak elektrik denetimine çıkan ekipler, kendilerine tepki gösteren mahallelinin taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Olayda 3 görevli yaralanırken, jandarma, havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı.

Olay, Harran'a bağlı Abancurda ile Şeben mahalleleri arasında meydana geldi. Denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kullanan ve borçlarını ödemeyen hanelerin elektrik panolarını sökmek istedi. Bu sırada ekiplere tepki gösteren mahalleli, taş ve sopaları kullanarak, saldırıda bulundu. Olayda 3 DEDAŞ görevlisi, hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma ekipler ise havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı. DEDAŞ ekipleri, araçlarıyla mahalleden jandarma eşliğinde çıktı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞANLIURFA KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİNDE EKİPLERE TAŞLI VE SOPALI SALDIRI: 3 YARALI
ŞANLIURFA KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİNDE EKİPLERE TAŞLI VE SOPALI SALDIRI: 3 YARALI
ŞANLIURFA KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİNDE EKİPLERE TAŞLI VE SOPALI SALDIRI: 3 YARALI
ŞANLIURFA KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİNDE EKİPLERE TAŞLI VE SOPALI SALDIRI: 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı
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