Şanlıurfa kaçak avlanma ile mücadele Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrollerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.

Keklikler Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ekipler, şüpheli hakkında işlem başlattı.

Kaynak: AA