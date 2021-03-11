ŞANLIURFA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener vatandaşları dinledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için beraberindeki parti yönetimiyle kente gelen Akşener, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde balıklara yem attı.

Yerleşke içerisindeki vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Akşener, yanına gelenlerle fotoğraf çektirdi.

Akşener, burada tablada kuruyemiş satan esnafla bir süre sohbet ederek, kente özgü Urfa fıstığından satın aldı, bir tatlıcıdan aldığı tatlıları ise gazetecilere ikram etti.

Şehir merkezindeki temaslarının ardından Viranşehir ilçesine geçen Akşener ve beraberindeki heyet, burada da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Akşener, talep ve önerilerini dinlediği vatandaşlara, bunları TBMM'deki grup toplantısında dile getireceğini söyledi.

Akşener ve beraberindeki heyet, kentteki temaslarının ardından kara yoluyla Mardin'e hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan