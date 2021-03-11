ŞANLIURFA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener vatandaşları dinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ŞANLIURFA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener vatandaşları dinledi

11.03.2021 19:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:46

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için beraberindeki parti yönetimiyle kente gelen Akşener, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde balıklara yem attı.

Yerleşke içerisindeki vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Akşener, yanına gelenlerle fotoğraf çektirdi.

Akşener, burada tablada kuruyemiş satan esnafla bir süre sohbet ederek, kente özgü Urfa fıstığından satın aldı, bir tatlıcıdan aldığı tatlıları ise gazetecilere ikram etti.

Şehir merkezindeki temaslarının ardından Viranşehir ilçesine geçen Akşener ve beraberindeki heyet, burada da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Akşener, talep ve önerilerini dinlediği vatandaşlara, bunları TBMM'deki grup toplantısında dile getireceğini söyledi.

Akşener ve beraberindeki heyet, kentteki temaslarının ardından kara yoluyla Mardin'e hareket etti.

ŞANLIURFA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener vatandaşları dinledi
ŞANLIURFA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener vatandaşları dinledi
ŞANLIURFA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener vatandaşları dinledi
ŞANLIURFA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener vatandaşları dinledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Murat Kurum Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener vatandaşları dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 19:46:50. #1.15#
title