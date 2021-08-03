Şanlıurfa İtfaiyesi Destek İçin Bu Kez Manavgat'ta
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Şanlıurfa'dan Manavgat'a giden Urfalı İtfaiyeciler, alevlere karşı zamanla yarışıyor. Yangınla söndürme çalışmalarına katılmak üzere Antalya'nın Manavgat ilçesine giden Şanlıurfalı itfaiyeciler, alevlere karşı zamanla mücadele ediyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin söndürülmesi ve yangının kontrol altına alınması için gece gündüz bölgedeki çalışmalara katılan itfaiyeciler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Osmaniye'deki orman yangınına müdahalede bulunmuş, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte Manavgat'a doğru yola çıkmışlardı.
Kaynak: Habermetre