Şanlıurfa'da istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç yandaki inşaatın temel kazı alanına düştü

Şanlıurfa'da aşırı yağışın etkisiyle bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç, yandaki bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü.