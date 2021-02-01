Şanlıurfa'da istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç yandaki inşaatın temel kazı alanına düştü
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Şanlıurfa'da istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç yandaki inşaatın temel kazı alanına düştü

01.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:05

Şanlıurfa'da aşırı yağışın etkisiyle bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç, yandaki bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü.

Şanlıurfa'da aşırı yağışın etkisiyle bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç, yandaki bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü.

Merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı, aşırı yağmurun da etkisiyle çöktü.

Binanın bahçesinde bulunan 6 araç, yan tarafta bulunan bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü.

Durumu gören bina sakinleri evlerinden aşağıya inerken, araçlar çukurdan vinç yardımıyla kurtarıldı.

Bina sakinleri, büyük bir gürültü duyduktan sonra istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini dile getirdi.

Öte yandan duvarın çökme anı, binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şanlıurfa'da istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç yandaki inşaatın temel kazı alanına düştü
Şanlıurfa'da istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç yandaki inşaatın temel kazı alanına düştü
Şanlıurfa'da istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç yandaki inşaatın temel kazı alanına düştü
Şanlıurfa'da istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç yandaki inşaatın temel kazı alanına düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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