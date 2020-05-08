Şanlıurfa isotuna 'koronavirüs' talebi -1
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Şanlıurfa isotuna 'koronavirüs' talebi -1

Şanlıurfa isotuna 'koronavirüs' talebi -1
08.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:30

Şanlıurfa isotuna 'koronavirüs' talebiKoronavirüsten korunmak için uzmanların bağışıklığı yükseltmek adına acı biberin tüketilebileceğini açıklamasının ardından, Şanlıurfa'nın acı biberi olan isota talep arttı.

Şanlıurfa isotuna 'koronavirüs' talebi

Koronavirüsten korunmak için uzmanların bağışıklığı yükseltmek adına acı biberin tüketilebileceğini açıklamasının ardından, Şanlıurfa'nın acı biberi olan isota talep arttı.

Dünyada etkisini sürdüren ve Türkiye'de de devam eden koronavirüsten korunmak için halk yoğun çaba harcarken, uzmanlar da bu süreçte yapılması gerekenleri sıralamayı sürdürüyor. Salgından korunmak için alınması gereken en önemli önlem ise vücudun bağışıklığını yükseltmek. Uzmanlar da vücudu korumak için birbirinden farklı yiyecek önerilerinde bulunuyor. Koronavirüse karşı uzmanların en son önerdiği besin, acı biber oldu. Acı biberin vücudu koruyan ve bağışıklığı güçlendiren bir besin olduğunun söylemesinin ardından Urfa'nın acı biberi olan isota Türkiye'de talep arttı.

'KORONAVİRÜSTEN SONRA TALEP ARTTI'

Koronavirüs öncesi satışların normal olduğunu söyleyen isot satıcısı Ömer Özdemir son dönemlerde isot satışında artış yaşandığını belirterek, "Virüs ve uzmanların açıklamalarının ardından pul biber ve isota talep artı. İsot ve pul biber alırken, kokusu, rengi, içindeki tohum miktarına dikkat etmek gerekir. Bazen başka ilden arayan müşteriler oluyor biberin pahalı olduğunu başka yerlerde 20-25 TL olduğunu söylüyorlar. Bunu da izah etmekte zorlanıyoruz" dedi.

İsot almaya gelen Mehmet Taşkın ise, "Uzmanlar televizyonda koronavirüse karşı isot ve acı biberin iyi olduğunu söyleyince bende geldim acı isot almaya. Bundan sonra virüse karşı iyi geliyorsa acı isot tüketiriz" diye konuştu.

BİYOKİMYA UZMANI ERCAN: ACI BİBER KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE ETKİLİ

GAZİANTEP'te de önemli miktarda üretimi yapılan acı biberdeki 'kapsaisin' maddesinin koronavirüs (Covid-19) hastalarının iyileşmesine etkisi olabileceği görüşüne uzmanlar destek verdi. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Biyokimya Uzmanı Kenan Ercan "Acı biberde bulunan 'kapsaisin? maddesi doğal antimikrobiyel özellik gösteriyor. Biber gibi antioksidan miktarı yüksek bitkilerle beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Bunun koronavirüsle mücadelede etkisi olacaktır " dedi.

Onkolog Doç. Dr. Hilmi Kodaz, 'Türk toplumu acı biber ve yemeklerde C vitamini yönünden zengin birçok baharat tüketir. "Kapsaisin'in (biberin acı olmasını sağlayan madde) olası ön antiviral etkileri, koronavirüs üzerinde daha ileri tasarlanmış çalışmalar ile değerlendirilebilir' demesinin ardından acı biberin en çok üretildiği kentler arasında yer alan Gaziantep'te de uzmanlar bu görüşe destek verdi. Acı biberin zengin bir besin kaynağına sahip olduğunu ifade Biyokimya Uzmanı Kenan Ercan, "Biber içeriğinde bulunan doğal antioksidanca başta C vitamini olmak üzere zengin bir besin kaynağıdır. Özellikle acı biber içerisinde bulunan kapsaisin maddesi doğal antimikrobiyel özellik gösteriyor. Bununla alakalı yeterince çalışmaların yapılması gerekiyor. Büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Bölge bölge insanların koronavirüsten daha fazla ya da daha az etkilendikleri görülüyor. Özellikle biber gibi antioksidan miktarı yüksek bitkilerle beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Bunun koronavirüsle mücadelede etkisi olacaktır" diye konuştu.

'BİBER İLAÇ SEKTÖRÜNDE KULLANILABİLİR'

Gaziantep bölgesinde acı biber üretiminin fazla olduğunu ve ilaç sektöründe kullanılabileceğini belirten Ercan, "Özellikle Gaziantep ve ilçelerinde kapsaisin içeren acı biber oldukça fazla üretiliyor. Bu da bölgenin doğal şartlarından kaynaklana bir durum. Bu büyük potansiyeli, biberin etken maddelerini doğru bir şekilde ilaç sektöründe kullanarak koronavirüs ve diğer etkenlere karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kullanabiliriz. Biberin içerisindeki vitaminler önemli vitaminlerdir. Kapsaisin acılık tadını veren, antioksidan özelliği olan bir madde. Bunların birleşimiyle gıda olarak tüketimin yapılması daha fazla bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ülkemiz doğal bir cennet. Bitki örtüsü yönüyle çok geniş ve günlük tükettiğimiz, nane, maydanoz biber gibi bitkilerde çok güçlü etken maddeler var. Biber başta olmak üzere diğer bitkilerle ilgili çalışmalar yapılmaya devam etmeli bizler de bu çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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