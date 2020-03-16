Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden umreden dönenlere ilişkin açıklama Açıklaması
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, umreden dönen vatandaşların gerekli sağlık kontrolünden geçirildiğini bildirdi.
16.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:02
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, umreden dönen vatandaşların gerekli sağlık kontrolünden geçirildiğini bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte gerekli önlemlerin alındığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Umreden ilimize gelen tüm vatandaşlarımız tek tek aranarak ve önceki gün gelen umrecilerden başlayarak ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirilerek, kendilerine izolasyon konusunda eğitim verilmiştir."
Kaynak: AA