Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden umreden dönenlere ilişkin açıklama Açıklaması Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, umreden dönen vatandaşların gerekli sağlık kontrolünden geçirildiğini bildirdi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, umreden dönen vatandaşların gerekli sağlık kontrolünden geçirildiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte gerekli önlemlerin alındığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Umreden ilimize gelen tüm vatandaşlarımız tek tek aranarak ve önceki gün gelen umrecilerden başlayarak ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirilerek, kendilerine izolasyon konusunda eğitim verilmiştir."

Kaynak: AA