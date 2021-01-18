Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Yapıcıer, şampiyon öğrenciyi misafir etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Yapıcıer, şampiyon öğrenciyi misafir etti

18.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:42
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Yapıcıer, şampiyon öğrenciyi misafir etti

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda tüm soruları doğru cevaplayarak şampiyon olan Halil Güneş'i kabul etti.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda tüm soruları doğru cevaplayarak şampiyon olan Halil Güneş'i kabul etti.

Yapıcıer, ziyarette Eyyübiye Günbalı İlkokulu öğrencisi Güneş'i kutladı.

Güneş ile sohbet eden Yapıcıer, öğrencinin başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

Güneş'in yaşıtlarına göre büyük başarı elde ettiğini kaydeden Yapıcıer, "Öğrencimizin yeteneğinin ortaya çıkarılmasında emeği geçen ailesine, okul idarecilerine ve sınıf öğretmenine teşekkür ediyor, Eyyübiye Günbalı İlkokulu'ndan, bir köy okulundan gelerek binlerce öğrenci arasından birinciliği alarak gurur kaynağımız olan Halil'in başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Yapıcıer, Güneş'e çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ İlham Aliyev Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Zeki Müren Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Yapıcıer, şampiyon öğrenciyi misafir etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 19:49:04. #1.14#
title