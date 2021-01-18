Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Yapıcıer, şampiyon öğrenciyi misafir etti

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda tüm soruları doğru cevaplayarak şampiyon olan Halil Güneş'i kabul etti.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda tüm soruları doğru cevaplayarak şampiyon olan Halil Güneş'i kabul etti.

Yapıcıer, ziyarette Eyyübiye Günbalı İlkokulu öğrencisi Güneş'i kutladı.

Güneş ile sohbet eden Yapıcıer, öğrencinin başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

Güneş'in yaşıtlarına göre büyük başarı elde ettiğini kaydeden Yapıcıer, "Öğrencimizin yeteneğinin ortaya çıkarılmasında emeği geçen ailesine, okul idarecilerine ve sınıf öğretmenine teşekkür ediyor, Eyyübiye Günbalı İlkokulu'ndan, bir köy okulundan gelerek binlerce öğrenci arasından birinciliği alarak gurur kaynağımız olan Halil'in başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Yapıcıer, Güneş'e çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan