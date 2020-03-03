Şanlıurfa iki otomobil çarpıştı 2 yaralı
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Şanlıurfa iki otomobil çarpıştı 2 yaralı

Şanlıurfa iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıŞANLIURFA'da sürücülerin hakimiyettini kaybettiği iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

03.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:02
Şanlıurfa iki otomobil çarpıştı 2 yaralı

iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA'da sürücülerin hakimiyettini kaybettiği iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda meydana geldi. Kent merkezine haraket halindeki İbrahim Halil Ç.'nin kullandığı 63 ABL 450 plakalı otomobil ile Zeki D. yönetimindeki 47 ACC 455 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Zeki D ile yanında bulunan Merve D. yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Şanlıurfa iki otomobil çarpıştı 2 yaralı
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