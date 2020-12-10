ŞANLIURFA - İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi
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ŞANLIURFA - İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi

10.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:46

Tırlardan detaylar Uğurlama töreninden detaylar Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atila'nın konuşması Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün konuşması Dua edilmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hazırlanan 2 yardım tırı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden...

Tırlardan detaylar

Uğurlama töreninden detaylar

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atila'nın konuşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün konuşması

Dua edilmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hazırlanan 2 yardım tırı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine gönderildi.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atila, uğurlama töreninde, yardım tırlarının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bölgeye gönderilmesinin anlamlı olduğunu belirtti.

Atila, "Tırlarımızda başta un olmak üzere gıda, temizlik maddeleri, soba, yakacak, yatak, mutfak gereçleri, kışlık kıyafet, battaniye, ayakkabı, bebek bezi, süt tozu gibi ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Bu yardımların ulaşmasını sağlayan tüm bağışçılarımıza, hayırseverlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Türkiye'nin, dünyanın herhangi bir yerinde insan hakları ihlaline uğramış tüm mazlumların, mağdurların yanında olduğunu dile getirdi. Beyazgül, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

ŞANLIURFA - İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi
ŞANLIURFA - İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi
ŞANLIURFA - İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi
ŞANLIURFA - İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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