Şanlıurfa İHH arama kurtarma ekibi Elazığ'dan kente döndü

04.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:47

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından bölgeye giden Şanlıurfa İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğinin 40 kişilik arama kurtarma ekibi çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.

Dernek temsilcisi Behçet Atilla, dernek binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Depremin ardından tüm ülkenin kenetlendiğini vurgulayan Atilla, şöyle devam etti:

"Depremi duyar duymaz 10'u Suriyeli gönüllü olmak üzere 40 kişilik ekiple hemen deprem bölgesine gittik. Arama kurtarma çalışmalarının sonrasında oradaki insanlarımıza yardım çalışmalarına katıldık. Günlük 3 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıttık. Depreme hazırlıklı olmamız lazım. Bu kapsamda tüm illerde olası bir deprem için arama kurtarma ekiplerimiz oluşturuldu ve gerekli hazırlıklar tamamlandı. İnşallah böyle bir deprem yaşanmaz ama olursa da hazır olmamız lazım."

Atilla ayrıca, dernek olarak Arakan bölgesinde içinde evlerin, mescitlerin ve su kuyularının da bulunduğu bir kamp kurduklarını belirterek, "Bu kampımızın ismini de Şanlıurfa Mahallesi koyduk. Bu kampın yapımında bize destek olan siyasiler başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Şanlıurfa adına güzel bir çalışma oldu, hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Atilla ayrıca Suriye'nin İdlib kentinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için topladıkları yardım malzemelerini taşıyan 14 tırın da aralıklarla Suriye'ye gönderildiğini ifade ederek, yardım çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Arama kurtarma ekibinden Ömer Polat ise deprem dolayısıyla tüm Türkiye'ye geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ekip olarak deprem bölgesinde bekleyen insanlara umut olmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Polat, "Bu depremde devlet, vatandaş ve tüm kuruluşların birlik içinde insanlara yardımcı olduklarını gördük. Özellikle depremden etkilenen çocuklara destek olduk. Allah tekrar böyle acıları bize yaşatmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA