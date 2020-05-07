Şanlıurfa iftar saati: 7 Mayıs 2020 Perşembe Şanlıurfa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Şanlıurfa'da iftara kaç saat kaldı? Ramazan ayının 14. gününde Şanlıurfa iftar saati sorgulanmaya başladı. Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 7 Mayıs Perşembe günü Şanlıurfa iftar saati kaç? Şanlıurfa iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Şanlıurfa iftar saatleri...

Ramazan ayının on dördüncü günü nedeniyle Şanlıurfa halkı, imsak vakti 03:44'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Şanlıurfa iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 7 Mayıs Perşembe günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Şanlıurfa iftar saati kaçta? İşte, Şanlıurfa iftar vakti:

7 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:26

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

ÇOK SAYIDA KAZA ORUCU NASIL TUTULUR?

Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu hâlde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler; öncelikle tutmadıkları bu oruçların sayısını belirlerler ve bu oruçlarını, oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler.

Tutulacak her kaza orucuna, "Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…" diye niyet edilmesi uygun olur. Kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir:

a. Kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarı ile bir kameri ay hesabı ile —ki, bu yirmi dokuz veya otuz gündür; ihtiyaten otuz gün tercih edilmesi uygundur— oruçlarını tutar.

b. Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilir.

Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tevbe ve istiğfar etmesi de gerekir.