Şanlıurfa iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Şanlıurfa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Şanlıurfa'da iftara kaç saat kaldı? Ramazan ayının 25. gününde Şanlıurfa iftar saati sorgulanmaya başladı. Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 18 Mayıs Pazartesi günü Şanlıurfa iftar saati kaç? Şanlıurfa iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Şanlıurfa iftar saatleri...

Ramazan ayının yirmi beşinci günü nedeniyle Şanlıurfa halkı, imsak vakti 03:29'da sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Şanlıurfa iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 18 Mayıs Pazartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Şanlıurfa iftar saati kaçta? İşte, Şanlıurfa iftar vakti:

18 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:36

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

UNUTARAK YEMEK VE İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).