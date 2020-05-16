Şanlıurfa iftar saati: 16 Mayıs 2020 Cumartesi Şanlıurfa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Şanlıurfa iftar saati: 16 Mayıs 2020 Cumartesi Şanlıurfa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Şanlıurfa'da iftara kaç saat kaldı? Ramazan ayının 23. gününde Şanlıurfa iftar saati sorgulanmaya başladı. Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 16 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa iftar saati kaç? Şanlıurfa iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Şanlıurfa iftar saatleri...

Şanlıurfa iftar saati: 16 Mayıs 2020 Cumartesi Şanlıurfa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
16.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 16.05.2020 01:01

Ramazan ayının yirmi üçüncü günü nedeniyle Şanlıurfa halkı, imsak vakti 03:32'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Şanlıurfa iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 16 Mayıs Cumartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Şanlıurfa iftar saati kaçta? İşte, Şanlıurfa iftar vakti:

16 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:34

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

NAMAZ HANGİ HALLERDE BOZULUR?

Namazı, mazeretsiz bozmak haramdır. Ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda mubah, bazen de müstehap olur. İnsan canına yönelik bir tehlike karşısında; mesela saldırıya uğrayan, ateşe, suya düşen bir insanın yardım istemesi hâlinde ona yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Bir malın telef olmasını, çalınmasını önlemek gayesiyle namazı bozmak mubahtır. Tek başına namaz kılan bir kişinin, cemaatle namaz kılmanın faziletini kazanmak için namazı keserek farza yetişmesi ise müstehaptır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 504-505).

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