Şanlıurfa iftar saati: 12 Mayıs 2020 Salı Şanlıurfa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Şanlıurfa iftar saati: 12 Mayıs 2020 Salı Şanlıurfa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Şanlıurfa'da iftara kaç saat kaldı? Ramazan ayının 19. gününde Şanlıurfa iftar saati sorgulanmaya başladı. Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 12 Mayıs Salı günü Şanlıurfa iftar saati kaç? Şanlıurfa iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Şanlıurfa iftar saatleri...

Şanlıurfa iftar saati: 12 Mayıs 2020 Salı Şanlıurfa İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
12.05.2020 01:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 01:00

Ramazan ayının on dokuzuncu günü nedeniyle Şanlıurfa halkı, imsak vakti 03:37'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Şanlıurfa iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 12 Mayıs Salı günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Şanlıurfa iftar saati kaçta? İşte, Şanlıurfa iftar vakti:

12 MAYIS SALI GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:31

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

YAĞMUR DUASI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak "âmin" der (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 169).

Ebû Hanîfe'ye göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'e göre ise, bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi', I, 282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû', V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 325).

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