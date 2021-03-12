ŞANLIURFA İçişleri Bakanlığı Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
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ŞANLIURFA İçişleri Bakanlığı Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı

12.03.2021 21:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:06

İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı (2)ÇAMURLU AYAKKABISI ELE VERDİSuriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen ve bombalı eylem yapmak amacında olduğu belirlenen PKK/YPG'li teröristin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bekçilerin dikkati sonucu...

İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı (2)

ÇAMURLU AYAKKABISI ELE VERDİ

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen ve bombalı eylem yapmak amacında olduğu belirlenen PKK/YPG'li teröristin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bekçilerin dikkati sonucu yakalandığı öğrenildi. Bekçiler, teröristin çamurlu ayakkabısından sınırı geçtiğini tahmin etti. Suriye'nin PKK/PYD denetimindeki Aynel Arap'dan (Kobani) yasa dışı yollarla Suruç'a geçen 4 kişi devriye gezen bekçiler tarafından durduruldu. Şahısların üst aramasını ve kimliklerini kontrol eden bekçiler, şüphelilerin üst başları dağınık ve ayakkabılarının çamurlu olduğunu tespit edince bunların sınırdan geçtiğini ortaya çıkardı. Adları açıklanmayan şüphelilerin arasında bulunan 1 kişinin, 2010 yılında PKK/YPG terör örgütüne katılan ve PKK/KCK-PYD/YPG 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Şanlıurfa 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı belirlendi. Suriye'de askeri, bomba ve suikast eyleri eğitimi aldığı batı illerinde sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan teröristin sırt çantasında 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. Terörle Mücadele Şubesinde incelenen USB'de Şanlıurfa-Adıyaman karayolu 25'inci kilometresinde bulunan taş ocağında bomba arama köpeği Raja'nın tepki vermesi üzerine toprağa gömülü 10 kilogram patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi. Şubede sorgulanmaya başlayan teröristin yakalanmaması durumunda sansasyonel eylem için 3 metropolde bombalı saldırı gerçekleştireceği öğrenildi. Ayrıca teröristin yakalanması durumunda yerine yedek bir teröristin görevlendirildiği ancak USB belleğinde patlayıcıların ele geçmesi nedeniyle saldırının önlendiği kaydedildi.

ŞANLIURFA İçişleri Bakanlığı Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
ŞANLIURFA İçişleri Bakanlığı Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
ŞANLIURFA İçişleri Bakanlığı Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
ŞANLIURFA İçişleri Bakanlığı Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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