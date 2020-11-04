Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısı

Şanlıurfa'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Şanlıurfa'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece Şanlıurfa'da görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırarak yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran