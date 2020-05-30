Şanlıurfa HRÜ Hastanesi'ne Kovid-19 testi yetkisi verildi
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Şanlıurfa HRÜ Hastanesi'ne Kovid-19 testi yetkisi verildi

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi'nin Tıbbi Mikrobiyoloji PCR laboratuvarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.

Şanlıurfa HRÜ Hastanesi'ne Kovid-19 testi yetkisi verildi
30.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:50

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi'nin Tıbbi Mikrobiyoloji PCR laboratuvarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji PCR laboratuvarında günlük 500 PCR koronavirüs testinin yapılabileceği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen hastane Başhekimi Ahmet Güzelçiçek, Sağlık Bakanlığı tarafından kentte PCR testleri için yetkilendirilen ikinci laboratuvar olduklarını belirterek, bu sayede daha fazla testin yapılmasının mümkün olduğunu kaydetti. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadile Yıldız da PCR tanı laboratuvarında hızlı sonuç vermek için büyük bir titizlikle çalışmaya başlandıklarını aktardı.

Kaynak: AA

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