Şanlıurfa Hilvan'da, Ebabil Kuşu Bulundu

Dünyanın en esrarengiz kuşu olarak bilinen Ebabil, Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı'nın evinin balkonunda bulundu.



Hillvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın eşi Fatma Bayık, sabah saatlerinde evinin balkonunda hareketsiz şekilde duran bir kuş gördü. Önce kırlangıç sandığı kuşu eline alınca farklı olduğunu anlayan Fatma Bayık, daha sonra etrafındakilere gösterince ebabil olduğunu anladı.



Torunlarıyla beraber kuşu çok sevdiklerini ancak doğal ortama bırakılması gerektiğini söyleyen Fatma Bayık, bitkin kuşu bakımını yaptıktan sonra doğaya salacaklarını söyledi.