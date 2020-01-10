: Şanlıurfa Haliliye'de yeni yapılacak binalar için fidan dikme zorunluğu

10.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:15

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe belediyesi, temeli atılacak tüm yapılar için belirlenen miktarda fidan dikme zorunluluğu getirdi.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis toplantısının ana gündem maddesi, Haliliye ilçesi genelinde yeni yapılaşacak alanların yeşillendirilmesi, yapılaşmadan etkilenen çevrenin geri dönüşümü ve daha sürdürülebilir bir çevre amacıyla yapı kullanım izni alma aşamasındaki yapılara ağaç dikme zorunluluğu getirilmesi oldu.

Mesken vasıflı bağımsız birim başına 1, ticari vasıflı birimler için ise 25 metrekareye 1 ağaç dikimi zorunluluğu belediye meclisinde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçenin yeşillendirilmesi için gayret edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Yemyeşil Türkiye' kampanyasına 'Yemyeşil Şanlıurfa' kampanyası ile belediyeler olarak destek olmaya çalıştık. Bu manada bugün Haliliye Belediye Meclisimiz almış olduğu kararla iskan alacak olan binalarda daire sayısı kadar bahçelerine ağaç dikme kararını almıştır. 'Yemyeşil Haliliye' kampanyasına da meclisimiz tarihi bir karara imza atmış bulunuyor."

Kaynak: AA

Haber Videosu