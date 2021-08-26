Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan Sıfır Atık Marketinde, yüzlerce kilo kağıt ile bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan Sıfır Atık Marketinde, yüzlerce kilo kağıt ile bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

Haliliye Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile geçirdiği geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Devteyşti mahallesinde Sıfır Atık Market kurdu.

Geri dönüşüm noktasında önemli rol oynayan market kapsamında vatandaşlar, getirdikleri atıkların karşılığında temizlik malzemesi alarak, hem ev gereçlerine hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor. Atıkların gramajları karlığında puan sistemiyle çalışan marketten son 3 ay içerisinde binlerce aile faydalandı.

Sıfır Atık Markete; son üç ay içerisinde toplamda 21. 640 kg karton, kağıt ve benzeri atıklar, 1. 500 adet pil, 2. 226 litre bitkisel atık yağ ve 974 kilogram cam atıkları getirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında ilçedeki farklı noktalara geri dönüşüm atık noktaları kurulmuştu. Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Cimilli İbo Mesut Akusta Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 01:38:55. #1.15#

title