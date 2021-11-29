Şanlıurfa Haliliye Belediyesi Sosyal Marketle gönüllere dokunuyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "gönüllere dokunacağız" anlayışıyla 23. 207 haneye hizmet veren Sosyal Marketten aileler, puan sistemiyle yararlanmaya devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor. Birçok alanda ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bünyesinde bulunan Sosyal Marketle de gönüllere dokunuyor. Komisyon incelemesinde sosyal yardım almaya uygun görülen aileler, kendilerine sağlanan gıda kartıyla alışverişlerini gönüllerince gerçekleştiriyor. Aileler, gıda ihtiyaçlarının yanı sıra, temizlik malzemelerinin teminini de yine bu marketten sağlıyor. Toplamda 23. 207 haneye ulaşan sosyal yardım programından faydalanan aileler, sosyal yardım hizmetlerinin sürekliliği için Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti. Haber Merkezi

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