ŞANLIURFA - Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Nuri Karadağ (65) idaresindeki 55 AAH 630 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Harran çatı mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YR 5238 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklendi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, otomobilin sürücüsü Karadağ ile beraberindeki Emin Karadağ, Kenan Karaduman ve Mücahit Albay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt