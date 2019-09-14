Şanlıurfa güvenli bölgede ikinci kara devriyesi bekleniyor

14.09.2019 11:13

Güvenli bölgede ikinci kara devriyesi bekleniyor

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile ABD tarafından ortak tesis edilmesi planlanan güvenli bölgede, ikinci ortak kara devriyesinin yapılması bekleniyor. Sınır hattındaki güvenlik güçleri ise teyakkuz halini sürdürüyor.

Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında demokrasi ve özgürlük talebiyle başlayan gösteriler, rejimin silahlı müdahalesi ile iç savaşa döndü. Özgür Suriye Ordusu adı altında birleşen rejim karşıtları, silahlanıp, ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağladı. Ancak, aradan geçen süre içerisinde Özgür Suriye Ordusu bileşeni grupların fikir farklılıkları, yabancı ülkelerin rejime destek vermesi ve yaşanan kargaşa sırasında terör örgütü DEAŞ ile PKKYPG'nin aktörler arasına girmesiyle Suriye'deki karışıklık giderek derinleşti. Terör örgütleri, ülkenin kuzeyinde olan Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarında denetimi sağlayarak tehdit oluşturmaya başladı. Türkiye'ye yönelik ağır silahlarla saldırılar ve yurt içinde de eylemler düzenlemesiyle Türkiye, terör tehdidini sonlandırmak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018'de ise Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenledi. Başarıyla tamamlanan 2 harekatın ardından Cerablus ile Afrin arasındaki 4 bin kilometrekarenin üzerinde bir alan terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirildi. Yaşamın normalleştirildiği bölgeye huzurun hakim olmasıyla 300 bini aşkını Türkiye'den olmak üzere 2 milyona yakın Suriyeli geri döndü.

Fırat'ın batısında yaşamın normalleşmeye başlamasının ardından Türkiye, terör tehdidinin devam ettiği ve tüm uyarılara rağmen yabancı ülkelerin de araç, mühimmat ve eğitim desteği ile koruduğu terör örgütünün Fırat'ın doğusundan çıkmasını istedi. Uyarılara rağmen Fırat'ın doğusundaki işgaline devam eden terör örgütü ise farklı etnik grupları içine alarak Suriye Demokratik Güçleri isimli yapıyı oluşturdu. Ana omurgasını oluşturduğu SDG ile kendisini kamufle eden terör örgütü PKKYPG, Suriye'nin kuzeyindeki işgalinin yanı sıra Arap ve Türkmenleri göçe zorlayarak demografik yapıyı değiştirmeyi sürdürdü.

Batılı ülkelerden SDG adıyla destek almayı da sürdürerek bir anlamda kendisini meşrulaştırma gayretine giren PKKYPG'nin ülkenin kuzeyinde oluşturmak istediği terör koridoruna Türkiye izin vermeyeceğini ve bölgeyi terk etmemeleri halinde harekat düzenleyeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından özellikle ABD'nin bu sürecin bir takvime bağlanması yönündeki girişimi ile süreci uzattı. Ancak, aradan geçen süre içerisinde verilen sözlerin tutulmayarak sürekli oyalama taktiği uygulanması, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde tahkimatlarını sürdürmesinin ardından Türkiye, harekat kararlılığını yeniden ortaya koydu. Bunun üzerine geçen Ağustos ayında ABD'nin askeri heyeti konuya ilişkin görüşme yapmak üzere Ankara'ya geldi. 5-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara'ya gelen ABD'li heyet ile Türk askeri yetkililerinin Milli Savunma Bakanlığı'nda yaptığı toplantının ardından Suriye'nin kuzeyine güvenli bir bölgenin iki ülke tarafından ortak tesis edilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye ve ABD'nin vardığı mutabakat sonrası 12 Ağustos günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türk ve ABD askerlerinin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. İki ülke askerlerinin çalışma yaptığı merkezin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası, Türkiye'nin insansız hava araçlarına açıldı. İHA'ların görüntü almasının ardından bölgede Türkiye ve ABD askerleri, ortak hava devriyesi yaparak, havadan terör örgütünün tahkimatlarını gözlemledi ve keşif yaptı. Bugüne kadar 4 kez havadan yapılan devriyenin ardından geçen Pazar günü de iki ülkenin zırhlı araçlarıyla terör örgütü PKKYPG kontrolündeki Telabyad kırsalında ortak kara devriyesi yapıldı.

Ortak kara devriyesinin ardından Türkiye'nin süreçten rahatsız olduğunu dile getirmesiyle ABD'nin iki üst önemli ismi Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson ile Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, önce Ankara, ardından Şanlıurfa'ya gelerek toplantılara katıldı. Türkiye'nin rahatsızlıklarını dile getirdiği iki korgeneral ülkesine dönerken, sınır hattında hareketlilik ise devam etti. Sınır hattındaki mevzilerde Türkiye tarafından beton bloklar ile güçlendirme yapılırken, ikinci ortak kara devriyesinin de yapılması için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

TERÖRİSTLER SINIRDA DOLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin bir an önce kurulmasını istediği güvenli bölgeden ellerindeki ağır silahlarla çıkarılmasını istediği PKKYPG'li teröristler ise hala sınıra yakın noktalarda görülmeye devam ediyor. Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu Akçakale'nin karşısındaki Telabyad'da teröristler, sokaklarda ve oluşturdukları kontrol noktaları ile kum torbaları ile siperler oluşturduğu evlerin çatılarında nöbet tutmayı sürdürüyor. Teröristlerin tahkimatlarını sürdürdüğü Telabyad'ın yanı sıra Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'da teröristler Türkiye sınırına yakın noktalara iş makineleriyle hendek ve siper kazıyor. Öte yandan teröristlerin Türkiye sınırına yakın noktalardaki evlerin pencerelerini betonlarla kapattıkları, sadece küçük mazgallar açarak gözetleme yaptıkları görüldü.

Olası her türlü senaryoya göre hazırlığını yapan ve aylardır bölgeye yığınak yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ise önlemlerini en üst seviyeye çıkardığı sınır hattında eli tetikte, zırhlı araçlarla teyakkuz halinde görev yapıyor.

Kaynak: DHA