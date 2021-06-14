ŞANLIURFA GÖÇ İDARESİ'NDE SURİYELİ YOĞUNLUĞU
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ŞANLIURFA GÖÇ İDARESİ'NDE SURİYELİ YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK ve diğer hizmetlerden yararlanabilmeleri için adres kaydı yaptırmaları gereken Suriyeli sığınmacılar, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.

SAĞLIK ve diğer hizmetlerden yararlanabilmeleri için adres kaydı yaptırmaları gereken Suriyeli sığınmacılar, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelip Şanlıurfa'ya yerleşen, verilen sağlık ve diğer hizmetlerden yararlanmak isteyen Suriyeliler, Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. Sabah erkenler saatlerinden itibaren Göç İdaresi Müdürlüğü'nün giriş kapısı önünde çocuklarıyla birlikte uzun kuyruk oluşturan Suriyeliler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Sıra nedeniyle tartışmaların çıktığı bölgeye, polis ekipleri yönlendirilerek olumsuzluk yaşanması önlendi.

ŞANLIURFA GÖÇ İDARESİ'NDE SURİYELİ YOĞUNLUĞU
ŞANLIURFA GÖÇ İDARESİ'NDE SURİYELİ YOĞUNLUĞU
ŞANLIURFA GÖÇ İDARESİ'NDE SURİYELİ YOĞUNLUĞU
ŞANLIURFA GÖÇ İDARESİ'NDE SURİYELİ YOĞUNLUĞU
ŞANLIURFA GÖÇ İDARESİ'NDE SURİYELİ YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ŞANLIURFA GÖÇ İDARESİ'NDE SURİYELİ YOĞUNLUĞU - Haberler
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