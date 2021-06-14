ŞANLIURFA GÖÇ İDARESİ'NDE SURİYELİ YOĞUNLUĞU

SAĞLIK ve diğer hizmetlerden yararlanabilmeleri için adres kaydı yaptırmaları gereken Suriyeli sığınmacılar, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.