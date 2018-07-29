Şanlıurfa Göbeklitepe Unesco Listesine Girdi, Bölge Turizmi Canlandı Hd

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan, tarihi 12 bin yıl önceye dayanan Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması, kent ve bölge turizmini canlandırdı. Sıcak havaya rağmen yerli ve yabancı turistler Göbeklitepe'yi görmek için kente gelmeye başladı. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 'Daha eskisi yok' diyerek yıllardır tanıtımını yaptıkları Göbeklitepe'nin UNESCO listesine girmesinin sadece Şanlıurfa değil, bölge ve Türkiye turizminin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Şanlıurfa kent merkezine 18 kilometre mesafede, Örencik Mahallesi yakınlarında Neolitik döneme ait Göbeklitepe'de, 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarında neolitik döneme ait boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton arasında değişen, yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşları ve 8 ila 30 metre arasında değişen çaplarda dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve 12 bin yıl öncesine ait 65 santimetre uzunluğunda heykel ve çeşitli tarihi eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen ve üzeri çatı ile kapatılıp canlandırma merkezi yapılan Göbeklitepe, 1 Temmuz'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edildi.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Tarihi, Milattan Önce 11 bin 500 yılına kadar uzanan ve İngiltere'de bulunan Stonehenge'den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 500 yıl daha eski olan insanlığın en büyük tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasıyla birlikte, son zamanlarda yabancı turistlerin ziyaret ettiği adres olmaya başladı. Sıcak havaya rağmen yabancı turistler, dünyanın en eski tapınağını görmenin mutluluğunu yaşıyor. Çok sayıda yerli turist de kente gelerek Göbeklitepe'yi ziyaret ediyor. Ziyaretçiler, Göbeklitep'nin ardından Şanlıurfa'nın diğer tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra komşu kentler Gaziantep, Mardin ve Adıyaman'ı da dolaşmayı ihmal etmiyor.

TANITIM ÇALIŞMALARINA DEVAM

Haliliye Belediyesi Başkanı Fevzi Demirkol, 2014 yılından bu yana ilçe sınırları içerisinde yer alan Göbeklitepe'nin tanıtımına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Film festivali, sportif faaliyetler, sempozyumlar düzenlediklerini, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde Göbeklitepe'nin tanıtımını yaptıklarını anlatan Demirkol, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmesiyle emeklerinin karşılığını almış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Arkeoloji tarihinin en büyük keşfi olan Göbeklitepe'yi, 'Daha eskisi yok' sloganı ile dünya kamuoyuna tanıttıklarını hatırlatan Demirkol, Göbeklitepe 12 bin yıllık geçmişe sahip. Göbeklitepe, İngiltere'de bulunan Stonehenge'den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 500 yıl daha eskidir. Göbeklitepe sadece tarihi eser değil, detaylı incelemesinde yüksek mimarlık örneğidir, matematiktir, sosyolojidir dedi.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Göbeklitepe'nin cazibe merkezi olmasını hedeflediklerini ve bunun için de çalışmalarının süreceğini dile getiren Demirkol, şöyle devam etti

Göbeklitepe; ilçemiz, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir kazançtır. Her zaman Şanlıurfa'yı tarihin başladığı nokta olarak tanımlıyorduk ve Göbeklitepe'nin 12 bin yıl öncesine dayanan tarihi, bu tezimizin doğruluğunu kanıtladı. Göbeklitepe'nin UNESCO listesine girmesi bizim için büyük mutluluk kaynağı olduğu gibi, yeni sorumlulukları da getirdi. Yıllardır 'Daha eskisi yok' diyerek sürdürdüğümüz Göbeklitepe'nin tanıtımına yönelik çalışmalarımızı bundan sonra daha fazla yapmamız gerekiyor. Göbeklitepe artık yerli ve yabancı turistlerin görmek istediği yerler arasında ilk sırada olmalıdır. Haliliye Belediyesi olarak bu düşünce ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Göbeklitepe'nin UNESCO listesine, tarihi ve doğal güzellikleri ile adeta açık hava müzesi olan Şanlıurfa'yı cazibe merkezi haline getirecektir. Biz tüm yerli turistlerimizi aileleri ile Göbeklitepe'yi ziyaret etmeye, hem Göbeklitepe, hem de Şanlıurfa'nın tanıtımında birer gönüllü turizm elçisi olmaya davet ediyoruz. Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ni geçen yıl 10 milyon kişi ziyaret etti. Hedefimiz Göbeklitepe ile açık hava müzesi konumundaki Şanlıurfa'da milyonlarca turisti ağırlamak.

Demirkol, halen kazı çalışmalarının sürdüğü Göbeklitepe'de yer altındaki tarihin gün yüzüne çıkarılması için Haliliye Belediyesi olarak kazı ekibine gerekli araç ve gereç, ihtiyaç halinde de personel desteği sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

GEÇEN YIL 806 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl Göbeklitepe'nin bulunduğu Şanlıurfa'yı 806 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. İç savaşın sürdüğü Suriye sınırına yakın olması nedeniyle ziyaretçi sayısının azaldığı kente, Göbeklitepe'nin UNESCO listesine girmesiyle birlikte bu yıl en az 1,5 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor.

KAZILAR DEVAM EDİYOR

Göbeklitepe'de, arkeolojik kazı çalışmaları da devam ediyor. Genişliği göz önüne alındığında ve yapılan jeofizik çalışmalarında 15 anıtsal tapınak ve 200'den fazla dikili taşın toprağın altında olduğunun tespit edilmesiyle, bölgedeki kazıların 150 yıl daha süreceği belirtiliyor.