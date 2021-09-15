Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB'de 10 bin kişiye istihdam hedefleniyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte altyapı çalışmaları süren Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) 10 bin kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa'da üretilen gıda ham maddesinin işlenerek pazarlanmasında en önemli adımlardan biri olacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmalarını inceleyen Vali Erin, çalışmaları hakkında Gıda İhtisas OSB Müdürü Muhammed Şansal'dan bilgi aldı.

Vali Erin, toplam büyüklüğü 235 hektar olan Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB'de 86 sanayi kuruluşu bulunacağını ve kısa sürede alana ilave yapmak zorunda kalacaklarına inandıklarını vurguladı.

Tarım ve hayvancılığın Türkiye'deki önemli merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'nın, bu yatırımla birlikte gıda sektöründe dünya çapında adından söz ettireceğini ifade eden Erin, OSB'de yatırımların gerçekleşmesiyle 10 bin kişinin istihdamının hedeflendiğini belirtti.

Erin, 6. Teşvik Bölgesi hibe ve destekleri kapsamında birçok muafiyet ve mali desteğin buradaki yatırımcılara sunulduğunu hatırlatarak, kanalizasyon ve yağmur drenaj sistemlerinin tamamlanmak üzere olduğu bölgede su, elektrik, iletişim altyapısı ve yol yapım işlerinin bitmesinin ardından ilk fabrika binalarının yükselmeye başlayacağını kaydetti.

Altyapı çalışmalarını 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Erin, şu an itibarıyla 86 parselden 11'inin yatırımcılara tahsis edildiğini, 19 yatırımcının da talebinin olumlu karşılandığını bildirdi.