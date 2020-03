Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birtakım çalışmalar yürütülüyor.

Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birtakım çalışmalar yürütülüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediği ailelere 17 bin gıda kolisi, 4 bin 500 hijyen paketinin dağıtımına başladı.

Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gıda ve hijyen kolileri için vatandaşların Belediyeye gelmesine gerek olmadığını, ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek paketlerin ulaştırıldığını belirtti.

Her zaman halkın yanında oldukların aktaran Beyazgül, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda dar gelirli ailelere hazırladığımız gıda kolilerini araçlarımız ve ekiplerimizin yardımıyla ulaştırmaya başladık. Ayrıca temizlik kolilerinin dağıtımını yapıyoruz. Bu yardımlarımız düzenli olarak devam edecek. Umudumuz bugünleri birlik ve beraberlik içerisinde geçirmek. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu süreçte evde kalmalarıdır. Çünkü biz hijyen kurallarına uygun bir şekilde ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götüreceğiz."

Gaziantep'te 14 kitap okuyana 1 tepsi baklava

Gaziantep'te hayata geçirilen proje kapsamında ise tatil süresince 14 kitap okuyup 14 sayfalık özet çıkaran tüm öğrencilere 1 tepsi baklava ikram edilecek.

Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek herkesi evde kalarak hem kendi hem de çevredekilerin sağlığını korumaya davet etti.

Çocukları kitap okumaya teşvik etmek istediklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği içinde kampanya düzenledik. Çocuklara kitap okumayı özendirmek istiyoruz. Bu kapsamda her öğrencinin 14 kitap okuması, okuduğu kitabın kendi el yazısıyla 14 sayfalık özetini çıkarmasını ve okullar açıldığında arkadaşlarına sunum yapmasını istiyoruz. Bunu yaparken de sayı sınırı olmaksızın dünyaca ünlü 1 tepsi baklava hediye edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de okul öncesinden lise çağına kadar hemen her yaş grubuna uygun Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 200 bin kitabı proje kapsamında öğrencilerin hizmetine sunduklarını kaydetti.

Ayrıca öğrencilere satranç takımı hediye etmeye karar verdiklerini anlatan Şahin, Kovid-19 ile ilgili sorunların hep birlikte aşılabileceğini sözlerine ekledi.

Konukoğlu'ndan sanayicilere uyarı

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise yazılı açıklamasında, devletin koronavirüse karşı büyük bir özveri ve mücadele örneği sergilediğini belirtti.

Vatanını seven her bireyin daha tedbirli ve öngörülü olması gereken zor bir süreçten geçtiklerini aktaran Konukoğlu, her insanın alacağı tedbirlerle sadece kendisinin değil diğer insanların da yaşam hakkını koruyup gözetmesi gerektiğini ifade etti.

Virüsten korunmak için sanayicilere de büyük görevler düştüğünü vurgulayan Konukoğlu, "Muhataplarla görüşmeler, gelişen teknolojinin desteğiyle görüntülü konferans ve benzeri yöntemlerle yurt dışına çıkmadan sağlanmalı. Yurt dışından dönen sanayiciler ve ekipleri ise toplum sağlığı ve ülkemizin geleceği için 14 gün kuralını uygulamalı. İşletmelerde önlemler alınmalı. Virüsle mücadelede, güncel korunma yöntemleri hakkında çalışanların bilgilendirilmesi de hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de koronavirüse karşı alınan tedbirleri vatandaşlara aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ekipler, uyulması gereken 14 kuralın yer aldığı broşürleri, toplu taşıma araçlarında, şehirlerarası otobüs terminalinde vatandaşlara dağıttı. Ekipler vatandaşları tedirginliğe sevk edecek yanlış bilgilendiren kişilerin ise "155 Polis İmdat" hattına bildirmelerini istedi.

Malatya

Malatya'da Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi çalışanları da vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanları, ellerindeki kağıtlara "Biz sizin için buradayız Darende. Lütfen sizde bizim için evde kalın." yazarak çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: AA